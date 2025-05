Tudor resta alla Juve per il Mondiale per Club | Rispetterà l’impegno

Igor Tudor rimarrà alla guida della Juventus per il Mondiale per Club, confermando il suo impegno con il club. L'agente Anthony Seric ha annunciato che l'allenatore sarà presente alla competizione, segnando un momento importante per la squadra bianconera in questo prestigioso torneo internazionale.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League. continua a leggere

