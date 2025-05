Tudor non ha dubbi | Vi dico cosa manca alla Juve per lo Scudetto Con quegli acquisti questa squadra può vincerlo

Nella conferenza stampa post Venezia-Juventus, Igor Tudor ha espresso con certezza quali sono le chiavi necessarie per riportare la squadra bianconera al successo nel campionato. Le sue osservazioni sugli acquisti e sulle potenzialità della squadra offrono una visione chiara su come la Juventus possa riconquistare lo Scudetto. Scopriamo insieme le sue analisi e le strategie per il futuro.

Tudor sicuro: «Vi dico cosa manca alla Juve per lo Scudetto». Il commento del tecnico bianconero nella conferenza post Venezia-Juventus. Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il match con il Venezia, valido per la 38ª ed ultima giornata di Serie A 202425. Di seguito le sue dichiarazioni sullo Scudetto. COSA MANCA PER LO SCUDETTO – «Manca essere al completo e persone mirate in 2-3 reparti. Con gente di peso questa squadra può vincere lo Scudetto».

