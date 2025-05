Tudor Juve l’agente fa chiarezza | Ci sarà al Mondiale per Club | quello di ieri solo uno sfogo

L'agente di Igor Tudor, Anthony Seric, ha chiarito il futuro del tecnico dopo le recenti dichiarazioni post partita contro il Venezia. Contrariamente a quanto si poteva pensare, Tudor sarà alla guida della Juventus durante il Mondiale per Club, previsto tra giugno e luglio negli Stati Uniti. Le sue parole di ieri erano solo uno sfogo e non influenzeranno il suo impegno con la squadra.

Tudor Juve, l’agente del tecnico fa chiarezza sul futuro del suo assistito dopo le sue parole nel post partita contro il Venezia Igor Tudor guiderà la Juve al Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti: lo ha confermato il suo agente Anthony Seric, ex difensore con un passato in Serie ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tudor Juve, l’agente fa chiarezza: «Ci sarà al Mondiale per Club: quello di ieri solo uno sfogo»

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League. continua a leggere

Chi allenerà la Juve al Mondiale per Club? Giuntoli indica Tudor, Tudor non la pensa così, ma l'agente fa chiarezza - La Juventus ha fatto il suo, ha portato a casa l`obiettivo minimo stagionale e ora guarda ai prossimi 15 giorni con maggiore serenità sia ... Lo riporta msn.com

Juventus, Tudor fa retromarcia sul Mondiale per club: l’agente spiega la sfogo post Venezia - Il procuratore di Tudor ha dichiarato che il croato guiderà la Juventus nel Mondiale per club per poi rimettersi alla decisione della dirigenza su una possibile riconferma ... sport.virgilio.it scrive

Tudor fa retromarcia. L’agente: «Farà lui il Mondiale con la Juve» (che Conte non vuole fare) - L'agente di Tudor: "Il suo era uno sfogo. Rispetterà l'impegno preso con Giuntoli". Conte al Mondiale per club non vuole andare ... Riporta ilnapolista.it