Tudor Juve dalle parole dopo l’accesso in Champions League alle cifre del rinnovo automatico | tutti i dettagli sul futuro del tecnico e quella clausola…

Dopo la storica qualificazione della Juventus alla Champions League, la figura di Igor Tudor acquista maggiore peso. Le sue dichiarazioni post-accesso al prestigioso torneo sono solo l'inizio, poiché il tecnico ha attivato una clausola di rinnovo automatico. Scopriamo insieme i dettagli sul futuro di Tudor e le cifre legate a questo importante legame, secondo le ultime news fornite da Matteo Moretto.

Tudor Juve, dalle parole dopo l’accesso in Champions League al rinnovo automatico: i dettagli. È scattato il rinnovo automatico per Igor Tudor dopo la qualificazione alla prossima Champions League della Juve. Questo l’aggiornamento fornito da Matteo Moretto sulle cifre del nuovo contratto che lega il mister ai bianconeri e della possibile clausola per rescindere il contratto. PAROLE – «La Juventus si qualifica alla prossima Champions League e scatta il rinnovo automatico per Igor Tudor, che adesso ha un contratto fino al 30 giugno 2026 a circa 2 milioni di euro. Il club bianconero può decidere di interrompere il rapporto con l’allenatore croato pagando una clausola di uscita di circa 1 milione di euro, valida fino al 30 giugno 2025»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, dalle parole dopo l’accesso in Champions League alle cifre del rinnovo automatico: tutti i dettagli sul futuro del tecnico e quella clausola…

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tudor, rinnovo automatico ma può lasciare la Juve: “Si saprà presto”. Sul Mondiale ha deciso - Igor Tudor dopo la qualificazione della Juventus in Champions ha parlato del suo futuro. Si conoscerà tra pochi giorni, prima del Mondiale per Club. Igor Tudor ha centrato l'obiettivo per cui era arri ... Da fanpage.it

Juve, è caso Tudor dopo la Champions: "Non vado al Mondiale senza conferma". L'annuncio dopo le voci su Conte - Igor Tudor annuncia di fatto l'addio alla Juventus prima del Mondiale per Club. Dalle sue parole post Venezia traspare una decisione già segnata che avvicina il ritorno di Conte ... Scrive sport.virgilio.it

Juventus, Tudor: “Futuro? Si deciderà prima del Mondiale per Club” - Le parole dell'allenatore bianconero Igor Tudor dopo il match tra Venezia e Juventus, valido per la 38esima giornata di Serie A ... Scrive gianlucadimarzio.com

LE PAROLE DI TUDOR DOPO LAZIO - JUVENTUS