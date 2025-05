Tudor Juve al capolinea? Ecco cosa c’è dietro le ultimissime parole dell’allenatore croato | il retroscena e le novità

Igor Tudor, allenatore della Juventus, potrebbe trovarsi al capolinea. Le sue recenti dichiarazioni hanno suscitato interesse e preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La Gazzetta dello Sport rivela retroscena e aggiornamenti sul futuro del tecnico croato, analizzando le dinamiche interne e le possibili conseguenze per la squadra. Scopriamo insieme cosa si cela dietro le ultime parole di Tudor e quali possono essere le prossime mosse.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio alla situazione riguardante Igor Tudor. La qualificazione alla prossima Champions League ha fatto scattare l'obbligo di riscatto del tecnico, il cui futuro però è tutt'altro che deciso. Secondo quanto riportato dal quotidiano l'allenatore è tutt'altro che sicuro che sarà lui a guidare la Juventus negli Stati Uniti. Le voci si rincorrono e quando sono così tante e frequenti hanno sempre un fondamento di verità...

