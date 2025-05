Tudor alla RAI | Se merito la conferma? Tutti pensano di essere più bravi ma accetterò tutto Da Yildiz a Kolo Muani passando per la qualificazione | vi dico tutto

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista alla RAI dopo la vittoria contro il Venezia, che ha garantito ai bianconeri l'accesso alla Champions League. Nelle sue dichiarazioni, Tudor ha affrontato temi legati al merito, alle sfide future e ai calciatori come Yildiz e Kolo Muani, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e la sua disponibilità ad accettare le opinioni altrui.

Tudor alla RAI: le parole del mister bianconero dopo la vittoria contro il Venezia e l’accesso in Champions League. Igor Tudor ha parlato alla RAI dopo la vittoria della Juve contro il Venezia all’ultima giornata di campionato che ha portato i bianconeri in Champions League. Le dichiarazioni anche sul suo futuro. PAROLE – «Senza giacca? Alla Allegri si si. Sono state emozioni belle, è stata una partita pazzesca visto quello che c’era in ballo. Complimenti ai ragazzi, complimenti a tutti noi, è un bel traguardo visto le difficoltà che abbiamo avuto in tutto questo percorso e con tutti gli infortuni e tutte le problematiche ecco, complimenti»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor alla RAI: «Se merito la conferma? Tutti pensano di essere più bravi ma accetterò tutto. Da Yildiz a Kolo Muani passando per la qualificazione: vi dico tutto»

