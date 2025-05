TS – Deluso da Vanoli è in questo mondo da 40 anni Ci vediamo con lui in settimana

In una rivelazione che ha suscitato diverse reazioni, Tuttosport annuncia la delusione di Ts nei confronti di Vanoli. Dopo 40 anni di carriera, il bilancio attuale è in negativo: due posizioni e nove punti in meno rispetto allo scorso anno. Nonostante alcuni momenti di crescita e innesti promettenti, la situazione è critica. Un incontro con Ts è previsto per questa settimana, in cui si discuteranno le prospettive future.

Rispetto allo scorso anno, il bilancio è deficitario: abbiamo 2 posizioni in meno, 9 punti in meno. In un certo momento ho visto una crescita importante, non perdevamo mai e abbiamo fatto innesti interessanti da Casadei, Elmas e Biraghi. Alla trentesima giornata ho detto al mister che quando siamo andati in Europa, l'ultima volta esattamente 11 anni fa, avevamo alla trentesima giornata proprio 39 punti come quando glielo'ho detto. In 8 partite abbiamo fatto 18 punti. Vanoli ci credeva, mi ha detto 'Sì, come no'...

