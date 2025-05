TS – Champions e forse Mondiale così ha salvato la Juventus dal naufragio Motta

In un finale di stagione carico di tensione, la Juventus riscatta le proprie ambizioni grazie a una vittoria chiave contro il Venezia, conquistando così il quarto posto. L'intervento decisivo dell'allenatore Tudor e il controverso rigore assegnato per un fallo di Nicolussi Caviglia hanno segnato un punto di svolta, allontanando il rischio di un naufragio. Scopriamo come la squadra ha affrontato questo momento critico.

2025-05-26 17:00:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Scampato lo psicodramma e lo spauracchio Nicolussi Caviglia, decisivo al contrario per il fallo da rigore che ha deciso la partita, la Juventus a Venezia si prende il quarto posto grazie al lavoro importantissimo di Tudor. Il recupero disperato dell'ultimo, minimo traguardo stagionale della qualificazione in Champions è l'eredità che il tecnico croato, bianconero di adamantio come si ama dire oggi, lascerà con ogni probabilità al suo successore dopo il Mondiale per Club (a meno che Igor riesca a sovvertire ogni pronostico, restando alla guida della squadra anche dopo il Mondiale: difficile, certo, ma chissà)...

