Trump show | stoppa i dazi all’Ue gela Putin e accusa Zelensky

Nel fine settimana, Donald Trump ha sorpreso il mondo con una mossa inaspettata: ha deciso di fermare i dazi all'Unione Europea, mentre attacca Vladimir Putin per gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina. Ma le sue critiche non risparmiano neppure Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino. Un weekend di dichiarazioni forti e strategiche, che potrebbe influenzare le dinamiche geopolitiche in atto.

Trump gela i dazi e attacca Putin dopo gli attacchi russi sull’Ucraina. Strali, da parte del presidente americano, anche al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il fine settimana dell’inquilino della Casa Bianca non è passato inoperoso, anzi. La prima (buona, almeno per l’Europa) notizia riguarda lo stop all’applicazione dei dazi al 50% che sarebbero stati applicati . Trump show: stoppa i dazi all’Ue, gela Putin e accusa Zelensky L'Identità... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump show: stoppa i dazi all’Ue, gela Putin e accusa Zelensky

