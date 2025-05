Trump sente von der Leyen e rinvia i dazi all' Ue al 9 luglio| Vogliamo produrre carri armati non sneakers

Nell'ultimo periodo, Donald Trump ha scelto di rinviare i dazi all'UE al 9 luglio dopo una conversazione con Ursula von der Leyen, mentre annuncia ambiziosi progetti di produzione. Al contempo, il presidente americano sta ristrutturando il suo Consiglio per la sicurezza, licenziando funzionari in tempi record. Anche Elon Musk si impegna a dedicarsi completamente alle sfide aziendali, promettendo un impegno totalizzante per il futuro delle sue aziende.

Trump intanto smantella il Consiglio per la sicurezza, funzionari licenziati in trenta minuti. E Musk: «Mi dedicherò 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, ai problemi delle mie aziende»... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump sente von der Leyen e rinvia i dazi all'Ue al 9 luglio| «Vogliamo produrre carri armati, non sneakers»

Medioriente: Netanyahu sente Trump, grazie per sforzi rilascio ostaggio - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso gratitudine a Donald Trump per gli sforzi dedicati al rilascio dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander. continua a leggere

Dazi, Trump sente Von der Leyen e sospende le tariffe contro l’Ue fino al 9 luglio - Dopo la conversazione telefonica avuta con Ursula von der Leyen, Donald Trump ha fatto sapere che sospenderà i dazi al 50% sulle merci europee ... Come scrive fanpage.it

Von der Leyen sente Trump: "Unione europea pronta a rapidi colloqui" - L'Unione europea e gli Stati Uniti condividono le più importanti e strette relazioni commerciali del mondo. L'Europa è pronta a portare avanti i colloqui in modo rapido e deciso. Per raggiungere un ... Riporta ansa.it

Von der Leyen sente Trump: “Negoziati rapidi entro luglio” - La presidente della Commissione: “Volontà di trovare un buon accordo”. Orsini: “L’Europa cambi o verrà stritolata” ... Si legge su repubblica.it