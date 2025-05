Trump rinvia al 9 luglio l' entrata in vigore dei dazi al 50% sulle merci provenienti dall' Ue

Donald Trump annuncia il rinvio al 9 luglio dell'entrata in vigore dei dazi al 50% sulle merci provenienti dall'Unione Europea, dopo una richiesta della presidente Ursula von der Leyen. Nel contesto delle tensioni commerciali, il presidente Usa critica anche Harvard, esigendo un elenco degli studenti stranieri iscritti. Queste dichiarazioni evidenziano le crescenti frizioni nel settore commerciale e accademico.

Il presidente Usa: "Von der Leyen mi ha chiamato per chiedere un'estensione rispetto alla scadenza del primo giugno per le tariffe commerciali al 50%". Nuovo affondo contro Harvard: "Vogliamo i nomi e i Paesi degli studenti stranieri"

