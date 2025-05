Trump | Putin è impazzito se tenta di conquistare tutta l' Ucraina la Russia cade

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump su Vladimir Putin e la situazione in Ucraina hanno scatenato intense riflessioni. Il presidente americano ha espresso la sua contrarietà alle azioni russe, sottolineando il rischio di un crollo della Russia se Putin tentasse di conquistare l'intero territorio ucraino. Inoltre, Trump ha aperto la porta a possibili sanzioni, anticipando un atteggiamento fermo nei confronti delle aggressioni russe.

"Non sono contento" di Vladimir Putin: "non mi piace quello che sta facendo, non mi piace per niente. Non so cosa gli sia successo". Lo afferma il presidente americano. E il tycoon non esclude sanzioni alla Russia. A chi gli chiedeva se le valutasse, il presidente Usa ha risposto: "certamente". Putin " è impazzito. Sta uccidendo molte persone. Missili e droni contro le città in Ucraina per nessuna... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: Putin è impazzito, se tenta di conquistare tutta l'Ucraina la Russia cade

