Trump | Putin è impazzito la Russia cadrà se tenta di conquistare tutta l' Ucraina | Zelensky crea problemi ogni volta che parla

L'attuale situazione tra Russia e Ucraina è sempre più explosiva, con dichiarazioni incendiari da entrambi i lati. Mentre Trump suggerisce che Putin potrebbe aver perso il controllo, la Russia avverte di minacce a Vladimir Putin stesso. Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky alimenta le tensioni con le sue parole, mentre l'inviato statunitense Kellogg chiede un immediato cessate il fuoco, criticando gli attacchi contro civili innocenti.

Mosca: "Bersaglio di droni ucraini nel Kursk l'elicottero su cui viaggiava Putin". L'inviato Usa Kellogg: "Vergognoso uccidere donne e bambini, cessate il fuoco ora"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Putin è impazzito, la Russia cadrà se tenta di conquistare tutta l'Ucraina" | "Zelensky crea problemi ogni volta che parla"

Cosa riportano altre fonti

