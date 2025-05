Trump | Putin è impazzito così porterà alla caduta della Russia Poi critica Zelensky

Donald Trump ha espresso gravi preoccupazioni sulla salute mentale di Vladimir Putin, definendolo "impazzito" e accusandolo di causare morte e distruzione in Ucraina con attacchi indiscriminati. Mentre la potenza aerea russa torna a colpire, Trump sottolinea come le azioni di Putin possano portare alla caduta della Russia stessa. Allo stesso tempo, il leader americano non risparmia critiche anche verso il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo tensione al già complesso scenario geopolitico.

Vladimir Putin " è impazzito. Sta uccidendo molte persone. Missili e droni contro le città in Ucraina per nessuna ragione". Parola di Donald Trump, che ha criticato il presidente russo dopo che nei giorni scorsi la potenza di fuoco aerea di Mosca è tornata ad abbattersi su diverse regioni del Paese sotto invasione, inclusa Kiev, con raid a ondate che hanno causato almeno 12 morti, tra cui bambini, e decine di feriti. "Non sono contento" di Putin: "non mi piace quello che sta facendo, non mi piace per niente. Non so cosa gli sia successo", ha detto il presidente degli Stati Uniti. "Lo conosco da tempo e sono sempre andato d'accordo con lui...

Il faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin