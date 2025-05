trump pronto ad abbandonare l ucraina sola contro putin

Roma, 26 maggio 2025 – Donald Trump, lontano dalla promessa di una rapida risoluzione del conflitto in Ucraina, sta considerando di distaccarsi dall'impegno americano nella regione. L'idea di abbandonare l'Ucraina a fronteggiare Putin da sola si fa sempre più concreta, suscitando preoccupazioni sul futuro della sicurezza europea e sull'atteggiamento statunitense nei confronti delle aggressioni russe.

