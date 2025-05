Trump | non sono contento di ciò che Putin sta facendo

Donald Trump ha espresso il suo disappunto riguardo alle azioni del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina. Le dichiarazioni del leader americano giungono in risposta ai recenti attacchi missilistici della Russia, sottolineando la crescente tensione tra le due potenze. La posizione di Trump riflette le preoccupazioni globali per la stabilità nella regione e le conseguenze delle aggressioni russe.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato di non essere contento di quello che il presidente russo Vladimir Putin sta facendo in Ucraina. Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo che la Russia ha lanciato diversi attacchi missilistici contro l'Ucraina.

