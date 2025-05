Trump non contento di Putin non mi piace cosa sta facendo

Donald Trump esprime il suo disappunto nei confronti di Vladimir Putin, dichiarando: "Non sono contento di ciò che sta facendo; non mi piace per niente". Le sue parole sollevano interrogativi sulle relazioni internazionali e le dinamiche politiche attuali. In un contesto di tensioni globali, le posizioni dell'ex presidente americano pongono interrogativi sul futuro delle relazioni tra Stati Uniti e Russia.

"Non sono contento" di Vladimir Putin: "non mi piace quello che sta facendo, non mi piace per niente. Non so cosa gli sia successo". Lo ha detto Donald Trump... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, non contento di Putin, non mi piace cosa sta facendo

