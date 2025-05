Trump | Non contento di Putin non mi piace cosa sta facendo | Certamente valuto sanzioni contro la Russia

In un contesto di tensione crescente tra Stati Uniti e Russia, le dichiarazioni di Donald Trump si contrappongono all'aggressività di Vladimir Putin. Mentre Trump esprime disapprovazione per le azioni del Cremlino, l'attenzione si concentra su un attacco ucraino contro un elicottero che perseguitava Putin. L'inviato statunitense Kellogg sottolinea la gravità della situazione, esortando a un immediato cessate il fuoco per proteggere le vite civili.

Mosca: "Bersaglio di droni ucraini nel Kursk l'elicottero su cui viaggiava Putin". L'inviato Usa Kellogg: "Vergognoso uccidere donne e bambini, cessate il fuoco ora"

Trump, non contento di Putin, non mi piace cosa sta facendo - "Non sono contento" di Vladimir Putin: "non mi piace quello che sta facendo, non mi piace per niente. Non so cosa gli sia successo". Lo ha detto Donald Trump. (ANSA). (ANSA) ... Scrive ansa.it

Trump ora pensa che Putin non voglia la pace, che sorpresa, ma non vuole comunque farci niente - Alcuni funzionari informati della telefonata di lunedì hanno riferito la nuova posizione del presidente. Che però continua a oscillare tra indifferenza e disimpegno, alimentando l'intransigenza del ca ... Segnala ilfoglio.it

Zelensky resta cauto: “Pronti ai colloqui, ma tacciano le armi” - Il leader ucraino ringrazia ma chiede garanzie: “L’America non tratti senza di noi, al tavolo anche i nostri alleati” ... Come scrive repubblica.it

