Trump minaccia di nuovo dazi pesantissimi contro l’Europa ma poi sospende tutto | il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Donald Trump torna a minacciare dazi pesantissimi contro l'Europa, scatenando timori di una nuova escalation nella guerra commerciale. Tuttavia, ha successivamente sospeso le misure, sollevando interrogativi sulle sue reali intenzioni. In questo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, il podcast di Fanpage.it, analizziamo l'ultimo sviluppo e il suo impatto sulle relazioni transatlantiche.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di un nuovo capitolo della guerra commerciale di Donald Trump: prima ha annunciato dazi pesantissimi al 50% contro l'Unione europea, per poi sospendere tutto fino al prossimo 9 luglio... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Trump minaccia di nuovo dazi pesantissimi contro l’Europa, ma poi sospende tutto: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

