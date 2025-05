Trump l’amara riflessione social di Bruce Springsteen | Ecco cosa abbiamo perso…

In un toccante video condiviso sui social, Bruce Springsteen condivide la sua amarezza riguardo all'America sotto Donald Trump. Il cantante, con uno sguardo nostalgico, mette in luce le perdite culturali e artistiche che ritiene abbiano segnato profondamente la società americana, invitando a riflettere su un passato che evocava unità e gioia.

In un malinconico video pubblicato sui social, Bruce Springsteen riflette sull’America di Donald Trump, elencando le mancanze che secondo il Boss pesano sul popolo americano, a partire dall’arte e la cultura. Springsteen ricorda le immagini delle ‘first family ‘ del passato in momenti di gioia e relax, gli animali domestici e i bambini, e li paragona alla voglia di dividere il popolo statunitense da parte dell’attuale amministrazione. Il celebre rocker, nella sua dolorosa riflessione, chiude così: “ Siamo persi. Abbiamo perso così tanto, in così poco tempo ”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump, l’amara riflessione social di Bruce Springsteen: “Ecco cosa abbiamo perso…”

