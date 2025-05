Trump | Ho accettato di estendere al 9 luglio il termine per i dazi Ue

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l'estensione al 9 luglio del termine per i dazi sull'Unione Europea, in risposta a una richiesta della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Contemporaneamente, Trump ha discusso di un'altra controversia, chiedendo a Harvard la divulgazione dei nomi e delle nazionalità degli studenti stranieri, in un chiaro affondo contro le politiche universitarie attuali.

Il presidente Usa: "Von der Leyen mi ha chiamato per chiedere un'estensione rispetto alla scadenza del primo giugno per le tariffe commerciali al 50%". Nuovo affondo contro Harvard: "Vogliamo i nomi e i Paesi degli studenti stranieri"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Ho accettato di estendere al 9 luglio il termine per i dazi Ue"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump, ho accettato di estendere al 9 luglio termine dazi Ue - La presidente della commissione europea "mi ha chiamato e chiesto un'estensione rispetto alla scadenza del primo giugno" per i dazi al 50%. "Ha chiesto il 9 luglio e ho accettato", ha dichiarato il pr ... Segnala ansa.it

Trump: "Ho accettato di estendere al 9 luglio il termine dei dazi Ue dopo una telefonata con von der Leyen" - Potrebbe essere arrivato a una svolta il braccio di ferro Usa-Ue sui dazi. Il presidente Usa Donald Trump ha infatti annunciato: "La presidente della commissione europea Ursula von der Leyen mi ha chi ... Come scrive msn.com

Dazi all'Europa, Trump: «Ho accettato di sospendere le tariffe fino al 9 luglio». Von der Leyen: pronti a rapidi colloqui - La presidente della commissione europea «mi ha chiamato e chiesto un'estensione rispetto alla scadenza del primo giugno» per i dazi al 50%. «Ha chiesto il 9 luglio e ho accettato», ha dichiarato il ... Da ilmessaggero.it

Trump: "Ho perso, anzi no"