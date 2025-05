Trump ha rinviato i dazi del cinquanta per cento sui prodotti europei

Donald Trump ha deciso di rinviare i dazi del cinquanta per cento sui prodotti europei, estendendo i negoziati commerciali fino al 9 luglio. Questa scelta segue un colloquio avvenuto il 25 maggio con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, segnando un passo importante nelle relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea.

Donald Trump ha accettato di rinviare i dazi del cinquanta per cento minacciati contro l’Unione europea e di estendere i negoziati commerciali almeno fino al 9 luglio. La decisione è arrivata dopo il colloquio di domenica 25 maggio con Ursula von der Leyen, presidente dell’esecutivo comunitario, che su X ha lasciato trapelare una certa soddisfazione. «Una buona telefonata con il presidente degli Stati Uniti. L’Unione europea e gli Stati Uniti condividono la relazione commerciale più importante e stretta al mondo. L’Europa è pronta a far avanzare i negoziati con rapidità e decisione. Per arrivare a un buon accordo, sarebbe necessario avere tempo fino al 9 luglio», ha scritto... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump ha rinviato i dazi del cinquanta per cento sui prodotti europei

Approfondimenti da altre fonti

Trump per ora si rimangia i dazi. Altri 40 giorni per negoziare con l'Ue - Telefonata con Ursula von der Leyen, poi il presidente americano dice: "Ho accettato di estendere il termine delle nuove tariffe al 9 luglio" ... Come scrive huffingtonpost.it

Colloquio tra Trump e von de Leyen, dazi al 50% rinviati al 9 luglio - Trump: 'Mi ha chiamato chiesto un'estensione, ho accettato'. Von der Leyen ha definito 'ottima' la telefonata con il presidente americano, l'Europa è pronta a portare avanti i colloqui in modo rapido ... Riporta ansa.it

Trump rinvia al 9 luglio l'entrata in vigore dei dazi al 50% sulle merci provenienti dall'Ue - Potrebbe essere arrivato a una svolta il braccio di ferro Usa-Ue sui dazi. Donald Trump ha annunciato di avere rinviato fino al 9 luglio l'entrata in vigore dei dazi al 50% sulle merci provenienti dal ... Lo riporta msn.com

Trump, la frase choc sui dazi: «Tutti mi baciano il cu.. per fare un accordo» #shorts #news