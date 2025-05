Trump ha paura dei cigni e non ha tutti i torti | “Il golf è uno sport pericoloso!”

In un curioso episodio che ha catturato l'attenzione, un cigno ha morso un golfista in un'area sensibile, spingendo Donald Trump a commentare ironicamente: "Il golf è pericoloso!". Questo incidente mette in luce la territorialità degli uccelli, specialmente durante la stagione di allevamento, e invita a riflettere sui rischi insospettati che possono presentarsi anche in attività apparentemente tranquille come il golf. Continuate a leggere per scoprire di più.

Un cigno morde un golfista nelle parti intime e Trump condivide la foto: "Il golf è pericoloso!". In realtà i cigni, soprattutto quando hanno i piccoli, sono uccelli molto territoriali e aggressivi. Hanno anche causato vittime e feriti...

