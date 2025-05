Trump e Ursula stop ai dazi all' Ue fino al 9 luglio Merito dell' Italia

In una svolta significativa per le relazioni commerciali, Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi al 50% sull'Unione Europea fino al 9 luglio, grazie a un accordo raggiunto nella notte con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Questa intesa segna un importante passo avanti nelle negoziazioni tra le due parti, con l'Italia giocando un ruolo chiave nel facilitare il dialogo.

Una telefonata nella notte italiana e intesa raggiunta. Donald Trump ha annunciato che estenderĂ Â la sospensione dei dazi al 50% all' Unione europea al 9 luglio, come chiesto dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Parlando con i giornalisti prima di salire a bordo dell'Air Force One a Morristown, il capo delal Casa Bianca ha dichiarato di aver detto alla presidente della Commissione europea Von der Leyen, in una "telefonata molto cordiale", che accoglierĂ Â la sua richiesta di proroga rispetto alla scadenza originaria dell' 1 giugno, aggiungendo che i team negoziali "si riuniranno rapidamente per vedere se si può trovare una soluzione"... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump e Ursula, stop ai dazi all'Ue fino al 9 luglio. "Merito dell'Italia"

