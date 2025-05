Donald Trump torna a scagliarsi contro Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, mettendo in luce le aggressioni in Ucraina e le recenti mosse diplomatiche della Turchia. Nel suo ultimo post sui social, l'ex presidente statunitense ha condiviso critiche incisive, riaccendendo il dibattito sulle complesse relazioni internazionali e le tensioni all'interno della regione.

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno acceso nuovamente i riflettori sulle tensioni internazionali, in particolare riguardo al comportamento di Vladimir Putin e alle dinamiche in Ucraina. In un post diffuso durante la notte su un noto profilo social, Trump ha espresso opinioni forti nei confronti del leader russo, mettendo in evidenza come il suo . L'articolo Trump critica Putin e Zelensky per aggressioni in Ucraina e mosse diplomatiche turche è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it