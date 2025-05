Trump critica Putin e Zelensky | Guerra in Ucraina porterà alla caduta della Russia

Donald Trump esprime la sua critica nei confronti di Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, affermando che la guerra in Ucraina potrebbe portare alla caduta della Russia. Sui social media, il presidente americano descrive Putin come "impazzito" e condanna la sua violenza indiscriminata contro le città ucraine, sottolineando un cambiamento nel suo rapporto con il leader russo e mettendo in luce la gravità della situazione attuale.

Il presidente russo Vladmir Putin "è impazzito. Sta uccidendo molte persone. Missili e droni contro le città in Ucraina per nessuna ragione". Lo ha detto il leader americano Donald Trump, sul suo social Truth. "Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin, ma gli è successo qualcosa", ha scritto il tycoon sottolineando che tentare di conquistare tutta l'Ucraina porterà alla "caduta" della Russia. "Ho sempre detto che voleva tutta l'Ucraina, non solo una parte, e forse sta iniziando a rivelarsi giusto, ma se lo fa porterà alla caduta" del suo Paese, ha aggiunto il presidente Usa. Trump non risparmia critiche nemmeno per Volodymyr Zelensky: "Non fa un favore" all'Ucraina "parlando come fa: tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump critica Putin e Zelensky: "Guerra in Ucraina porterà alla caduta della Russia"

