Trump critica Biden al Memorial Day Attraversati quattro anni duri

In occasione del Memorial Day, Donald Trump ha colto l'opportunità per criticare l'amministrazione di Joe Biden, riflettendo su quattro anni di sfide per il paese. Mentre migliaia di americani si raggruppano presso il cimitero nazionale di Arlington per onorare i caduti, le polemiche politiche si intensificano, trasformando una giornata di commemorazione in un palcoscenico di scontro tra le due fazioni.

ARLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – All'ingresso del cimitero nazionale di Arlington c'è una fila chilometrica per salire a bordo delle navette che conducono al Memorial Amphitheater, dove è prevista la tradizionale cerimonia del Memorial Day. In questa occasione gli Stati Uniti commemorano i soldati americani caduti in tutte le guerre. Come da tradizione sulle tombe degli oltre 400mila veterani militari sono state piazzate delle bandierine statunitensi. I familiari tra le lacrime afferrano i fiori che vengono distribuiti dagli addetti ai lavori e in un secondo momento li adagiano sulle tombe dei loro cari...

