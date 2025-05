Trump congela dazi per Ue fino al 9 luglio | von der Leyen ha chiesto proroga ho detto sì

Donald Trump ha deciso di congelare i dazi al 50% per l'Unione Europea, originariamente previsti per il 1 giugno, prorogandoli fino al 9 luglio. La scelta è stata annunciata attraverso un post sul social Truth, dopo una conversazione telefonica con Ursula von der Leyen, che aveva richiesto la proroga. Questa decisione segna un importante passo nei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Ue.

(Adnkronos) – Donald Trump congela i dazi al 50% per l'Ue. Il presidente degli Stati Uniti annuncia che le tariffe, destinate a entrare in vigore il primo giugno, non verranno adottate fino al 9 luglio. Il rinvio, scrive Trump in un post sul social Truth, viene deciso dopo un colloquio telefonico con la presidente della . L'articolo Trump congela dazi per Ue fino al 9 luglio: “von der Leyen ha chiesto proroga, ho detto sì” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump congela dazi per Ue fino al 9 luglio: “von der Leyen ha chiesto proroga, ho detto sì”

