Trump congela dazi al 50% per Ue Continua guerra con Harvard

Donald Trump ha deciso di congelare i dazi al 50% per l'Unione Europea fino al 9 luglio, mentre prosegue la sua controversa battaglia contro gli studenti stranieri di Harvard. Queste decisioni evidenziano le tensioni commerciali e politiche che caratterizzano l'attuale scenario americano. Nel servizio di Pierluigi Vito, esploriamo le implicazioni di queste scelte e lo stato delle relazioni transatlantiche.

