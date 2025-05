Trump certamente valuto sanzioni a Russia

Donald Trump ha confermato di non escludere l'ipotesi di sanzioni contro la Russia, rispondendo con un deciso "certamente" a chi gli chiedeva della situazione. Ha espresso preoccupazione per le violenze in corso, sottolineando che Putin sta "uccidendo molte persone" e che le attuali azioni del leader russo non gli piacciono. La posizione di Trump riflette la crescente tensione geopolitica e le sfide che affronta la comunità internazionale.

