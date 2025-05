Trump celebra il Memorial Day al cimitero di Arlington

Nell'ambito delle commemorazioni del Memorial Day, Donald Trump ha reso omaggio ai caduti al cimitero di Arlington. Durante il suo discorso, ha sottolineato l'importanza del sacrificio dei giovani soldati, riconoscendo il loro tributo come fondamentale per la libertà e la grandezza della Repubblica americana.

ARLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Quei giovani uomini non avrebbero mai potuto sapere cosa avrebbe significato per noi il loro sacrificio, ma sappiamo certamente cosa dobbiamo a loro e cosa ci hanno dato, la più libera, la più grande e nobile Repubblica mai esistita sulla faccia della terra, la Repubblica che sto sistemando dopo quattro lunghi e duri anni. Sono stati quattro anni duri quelli che abbiamo attraversato". Così il presidente americano Donald Trump in occasione della tradizionale cerimonia del Memorial Day al cimitero nazionale di Arlington.

