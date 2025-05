Trump autocelebrazione al Memorial Day | Dio mi ha riportato alla Casa Bianca

Il presidente Donald Trump, durante il suo intervento al Memorial Day ad Arlington, ha onorato i soldati caduti, ma non ha mancato di incensare se stesso, affermando: "Dio mi ha riportato alla Casa Bianca". Questa frase ha sottolineato la sua ostentata soddisfazione per il suo secondo mandato, inserendo l'autocelebrazione in un contesto di commemorazione.

(Adnkronos) – Nel discorso ad Arlington per il Memorial Day, il presidente Donald Trump ha reso omaggio ai soldati caduti ma ha anche riservato un piccolo spazio per l'autocelebrazione. "Dio mi ha riportato alla Casa Bianca" ha detto, riferendosi con orgoglio al fatto che durante il suo secondo mandato gli Stati Uniti ospiteranno sia i ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

