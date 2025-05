Trump attacca Putin impazzito e Zelensky dannoso E dice | Quella in Ucraina non è la mia guerra

Donald Trump torna al centro del dibattito globale, attaccando sia Vladimir Putin, definito "completamente impazzito", sia Volodymyr Zelensky, descritto come fonte di problemi. Con la sua consueta retorica, il magnate statunitense afferma che quella in Ucraina non è la sua guerra, dimostrando di cavalcare l'onda delle polemiche senza prendere un reale posizionamento. Un colpo al cerchio e uno alla botte, come nel suo stile.

Un colpo al cerchio e uno alla botte. È il solito Trump, che da una parte si indigna per quello che sta facendo Vladimir Putin in Ucraina ("è completamente impazzito") e dall'altra attacca Volodymyr Zelensky: "Tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi". Per arrivare, in fondo, a una conclusione che è sempre la stessa: la guerra in Ucraina "non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente. Questa è la guerra di Zelensky, Putin e Biden, non di Trump. Io sto solo aiutando" a mettere fine a un conflitto "iniziato da una grossa incompetenza e odio". Trump ha parlato ai giornalisti sulla pista dell'aeroporto di Morristown prima di salire a bordo dell'Air Force One...

