Trump attacca Putin come mai prima | Sta impazzendo Così porterà alla caduta della Russia

Donald Trump lancia un attacco senza precedenti contro Vladimir Putin, definendolo "impazzito" e accusando la Russia di una violenza inaccettabile, con missili che devastano città e civili uccisi in piena notte. Questa dichiarazione segna un cambio di tono significativo dalla sua recente rielezione alla Casa Bianca, evidenziando le crescenti tensioni internazionali e la preoccupazione per il futuro della Russia in mezzo a un conflitto sempre più cruento.

Missili sulle città, civili uccisi, razzi e droni in piena notte. È questa la premessa da cui parte Donald Trump per pronunciare, per la prima volta da quando è tornato alla Casa Bianca, un attacco frontale contro Vladimir Putin. Lo definisce “ impazzito ”, accusa la Russia di uccidere senza motivo e prevede che, se tenterà davvero di prendersi tutta l’Ucraina, sarà “la fine della Russia ”. È un cambiamento di tono netto rispetto alla tradizionale cautela dell’ex tycoon verso il Cremlino. Dal piazzale dell’ Air Force One, prima di decollare da Morristown, Trump ha parlato davanti ai cronisti senza esitazioni: “ Non sono contento di quello che sta facendo Putin... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump attacca Putin come mai prima: “Sta impazzendo. Così porterà alla caduta della Russia”

