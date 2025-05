Trump accusa Putin e Zelensky per attacchi a Kiev afferma guerra evitabile e incontri a Mosca

Donald Trump ha recentemente accusato Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky di responsabilità negli attacchi a Kiev, definendo la guerra come evitabile. In un acceso dibattito, il tycoon ha criticato l'aggressività del presidente russo, esprimendo dubbi sulla direzione delle politiche internazionali e suggerendo che incontri a Mosca avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi.

Il recente commento del tycoon Donald Trump ha sollevato nuove polemiche in un clima di tensione internazionale. In una serata di intensi scambi verbali, Trump ha messo in luce i comportamenti aggressivi e incontrollati di Vladimir Putin, affermando che il leader russo stia compiendo atti letali contro civili e soldati.

