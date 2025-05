Trump accetta la proposta von der Leyen | dazi sospesi fino al 9 luglio

In un recente incontro avvenuto durante i funerali di Papa Francesco, Donald Trump ha accettato la proposta della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di sospendere i dazi reciproci fino al 9 luglio. Questo sviluppo sembra segnare un passo positivo nella complessa disputa commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, aprendo la strada a ulteriori discussioni e possibili intese future.

Tutto sembrava andare per il verso giusto nella disputa sui dazi imposti dagli Stati Uniti all'Unione europea. Donald Trump aveva incrociato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ai funerali di papa Francesco. Le discussioni a livello tecnico si erano concretizzate con uno scambio di documenti contenenti le proposte e le richieste di ciascuna parte. Venerdì sera era programmata una telefonata tra il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, e le sue controparti americane. Un accordo sembrava prendere forma, anche se non immediatamente. Poi, venerdì mattina, Trump ha annunciato la decisione di imporre dazi del 50 per cento sull'Ue a partire dal primo giugno, accusandola di non voler negoziare un accordo...