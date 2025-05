Truffe anziani e imprenditori agricoli sempre più spesso vittime

Le truffe ai danni degli anziani e degli imprenditori agricoli in Puglia stanno diventando una preoccupante realtà. A Lecce, il 32,8% degli over 70 vive con pensioni inferiori ai mille euro, alimentando vulnerabilità. Coldiretti Puglia lancia l'allerta sulla crescente incidenza di raggiri, che approfittano della solitudine e della precarietà economica delle vittime, soprattutto nelle aree rurali più isolate.

LECCE - Non c'è pace per gli anziani pugliesi, soprattutto per chi vive nelle aree rurali più isolate. Secondo i dati diffusi da Coldiretti Puglia, il 32,8% degli over 70 percepisce assegni pensionistici inferiori ai mille euro, mentre l'11,3% si trova addirittura sotto la soglia dei 500 euro...

