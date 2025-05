Trovato a smontare moto-ape scappa dopo colluttazione ma viene arrestato

Un 40enne di Alessano è stato arrestato dopo aver tentato di rubare pezzi di una motoape in un garage. Sorprendendo il proprietario, l'uomo ha reagito con violenza, colpendolo, prima di fuggire. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine, è stato rintracciato e accusato di rapina impropria e lesioni personali. L'incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

