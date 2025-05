Trova il tuo lavoro giovedì 29 maggio incontro all' Itis Galilei

Giovedì 29 maggio, alle 14.10, l'Aula Magna dell'Itis Galilei ospiterà un evento innovativo organizzato da Sons of the Ocean e HumanValor. "Trova il tuo lavoro" si propone di rivoluzionare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando le reali capacità delle persone e superando il tradizionale curriculum. Un'opportunità imperdibile per i giovani in cerca di occupazione e per le imprese in cerca di talenti.

