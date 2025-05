Troppi anni di precariato il Ministero dovrà risarcire sette docenti con 220mila euro Ecco cosa è successo e perché

Il Tribunale del Lavoro di Rimini ha emesso una sentenza storica, riconoscendo a sette docenti di religione un risarcimento di 220 mila euro per anni di precariato. Questa decisione, riportata da La Repubblica, riguarda un totale di 104 mensilità, sottolineando l'importanza del riconoscimento dei diritti dei lavoratori precari nel settore educativo. Scopriamo cosa ha portato a questa significativa vittoria legale.

Il Tribunale del Lavoro di Rimini ha riconosciuto un risarcimento economico a sette docenti di religione che hanno lavorato per anni con contratti a tempo determinato. Il provvedimento, riferito dal quotidiano La Repubblica, prevede un totale di 104 mensilità complessive, corrispondenti a 220 mila euro, cui si aggiungono circa 20 mila euro di spese legali. Il punto di partenza del contenzioso è stata l’assenza di stabilizzazione e la reiterazione pluriennale dei contratti di supplenza. L'articolo Troppi anni di precariato, il Ministero dovrà risarcire sette docenti con 220mila euro. Ecco cosa è successo e perché ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

