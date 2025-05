Tropic Thunder | Christopher McQuarrie e Tom Cruise hanno parlato dello spinoff durante le riprese di M | I

Durante le riprese di "Mission: Impossible", il regista Christopher McQuarrie ha svelato di aver discusso con Tom Cruise l'idea di un film spinoff di "Tropic Thunder". Entrambi mostrano un forte interesse per il progetto, che promette di riportare in vita l'umorismo e l'energia del film originale. Ecco i dettagli su questo entusiasmante sviluppo.

Il regista Christopher McQuarrie ha parlato del progetto di realizzare un film spinoff di Tropic Thunder con star Tom Cruise, confermando l'interesse dell'attore. Il regista Christopher McQuarrie ha rivelato di aver parlato con Tom Cruise della possibilità di realizzare uno spinoff di Tropic Thunder. La star di Mission: Impossible aveva interpretato nella commedia la parte di Les Grossman e da tempo si parla di un possibile ritorno del personaggio sul grande schermo. Il possibile ritorno di Les Grossman Durante un episodio del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, Christopher McQuarrie ha ora rivelato: "Le conversazioni che abbiamo avuto su Les Grossman sono così fottutamente divertenti... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tropic Thunder: Christopher McQuarrie e Tom Cruise hanno parlato dello spinoff durante le riprese di M:I

