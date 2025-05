Trofeo Giugni-Memorial Martelli si corre a Maiano

Fiesole, 26 maggio 2025 – In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, si rinnova la tradizione del Trofeo Giugni, alla sua 48ª edizione, affiancato dal 20° Memorial Martelli. Organizzata dal Gruppo Sportivo Maiano, la manifestazione offre una competizione avvincente, riunendo atleti e appassionati in un evento di sport e solidarietà. Preparati a vivere una giornata di emozioni e spirito di comunità!

Fiesole, 26 maggio 2025 – Torna come da tradizione, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, l'appuntamento con il Trofeo Giugni, giunto alla sua 48ª edizione, affiancato dal 20° Memorial Martelli. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Sportivo Maiano, propone una gara competitiva sulla distanza di 12 km, affiancata da un percorso ludico-motorio di 5 km. Il tracciato, tra i più affascinanti e impegnativi del panorama podistico fiorentino, conduce i partecipanti dalle Cave di Maiano attraverso una lunga salita che supera Fiesole, per poi lanciarsi in una vertiginosa discesa verso il Castello di Vincigliata, prima della risalita finale che riconduce all’arrivo... 🔗 Leggi su Lanazione.it