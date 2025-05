Trofeo Fondazione Sandro Pitigliani | Successi al Golf Club Le Pavoniere

Nei giorni scorsi, il "Trofeo Fondazione Sandro Pitigliani" ha illuminato Le Pavoniere Golf e Country Club, riunendo appassionati di golf per una competizione all'insegna dello sport e del divertimento. Questo evento, dedicato all'imprenditore pratese Sandro Pitigliani, ha offerto non solo la possibilità di sfide avvincenti, ma anche un momento di celebrazione di un'importante figura storica del settore delle spedizioni.

Nei giorni scorsi si è svolto il " Trofeo Fondazione Sandro Pitigliani " di golf, presso Le Pavoniere Golf e Country Club. Per una competizione che si è risolta in un momento di sport e di svago, nel ricordo "storico" imprenditore pratese del settore delle spedizioni al quale è intitolato. In "prima categoria", "primo lordo" si è classificato Alberto Tardii, con Francesco Albini "primo netto" ed Andrea Marotta "secondo netto". Un tris di tesserati del club, che hanno preceduto Vittorio Vercellotti del Des Illes Borromees. Nelle successive graduatorie, il poker è stato formato esclusivamente da golfisti delle Pavoniere... 🔗 Leggi su Lanazione.it