Trionfa Zedde | Alla faccia di chi mi scredita

La sorpresa subito nella prima batteria a Legnano quando il grande favorito del palio, Valter Pusceddu (Sant'Erasmo), alla prima curva scivola inspiegabilmente e cade, lo stesso fa Gavino Sanna (San Bernardino), lasciando dunque via libera per l'accesso alla finale a Carlo Sanna (San Martino) che controlla e a Federico Arri che correva nella rivale, la Flora. Lo scosso di San Bernardino non ce la fa ad agguantare la finale. Nella seconda lunghissima batteria a Legnano escono di scena Francesco Caria (San Domenico) perché il cavallo viene ritirato e Antonio Siri (Legnarello) dopo la rimonta di Dino Pes in San Magno con arrivo al fotofinish per cui occorrono diversi minuti per la sapere chi passa...