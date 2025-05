Trezzo condannati i rider della droga

A Trezzo, le condanne per i rider della droga segnano un importante passo nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. A meno di un anno dalla cattura, è arrivato il verdetto in abbreviato per i membri di una banda che consegnava cocaina a domicilio utilizzando biciclette. Il capo dell'organizzazione, un 41enne, è stato condannato a nove anni e dieci mesi, mentre gli altri membri hanno ricevuto pene significative.

A meno di un anno dalla cattura, arrivano le condanne in abbreviato per i rider della droga a Trezzo. La banda di spacciatori che consegnava la cocaina a domicilio, servendosi della bicicletta. Nove anni e 10 mesi al capo, il 41enne che tirava le fila dell'organizzazione, e per gli altri nove membri pene da 3 anni e due mesi a 6 anni e due mesi. L'ultimo "cavallo" era stato fermato a febbraio, sfuggito al blitz a giugno dell'anno scorso, si era nascosto in Germania, ma un ordine di arresto europeo l'aveva messo di fronte alle sue responsabilità. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano...

