Treni | c' è l' ok alla realizzazione di due nuove stazioni verranno create a Fontanelle e San Michele

Due nuove stazioni ferroviarie, Fontanelle e San Michele, sorgeranno nel Comune di Agrigento e in parte a Favara. Recentemente, è stato approvato il progetto definitivo proposto da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), segnando un importante passo avanti per lo sviluppo del trasporto pubblico nella regione. Queste strutture promettono di migliorare la connettività e i servizi per i cittadini e i visitatori.

Due nuove stazioni ferroviarie, Fontanelle e San Michele, saranno realizzate nel Comune di Agrigento e, in parte, in quello di Favara. Il via libera ai progetti definitivi, proposti - così per come aveva già raccontato AgrigentoNotizie - da Rete ferroviaria italiana (Rfi) per la realizzazione...

