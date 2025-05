Tremendo impatto tra auto e scooter | ferite troppo gravi nulla da fare per il centauro

Un tragico incidente tra una Fiat Panda e uno scooter a Nardò ha causato la morte di un centauro, le cui ferite si sono rivelate fatali. La drammatica collisione evidenzia ancora una volta i pericoli delle strade del Salento, segnate da una violenza crescente, mentre comunità locali piangono la perdita di una vita.

NARDO’ - Un terribile scontro tra una macchina, una Fiat Panda vecchio modello, e uno scooter. E le strade del Salento si macchiano, ancora una volta, di sangue. In seguito all’impatto l’uomo a bordo del mezzo a due ruote è stato sbalzato in aria, per poi ricadere violentemente sull’asfalto, nei... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Tremendo impatto tra auto e scooter: ferite troppo gravi, nulla da fare per il centauro

