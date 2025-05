Tre maestre finiscono in ospedale | prese a calci e testate da un alunno di 6 anni

Un episodio choc ha scosso la comunità di Piedimonte San Germano, dove tre maestre sono finite in ospedale dopo essere state aggredite da un alunno di soli 6 anni. L'incidente, avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 26 maggio, solleva interrogativi su sicurezza e gestione delle difficoltà comportamentali nelle scuole. Scopri i dettagli di questo preoccupante fatto.

