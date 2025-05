Tre giorni di concerti ed emozioni ad Avigliana

Inizia una nuova stagione musicale ad Avigliana con un evento imperdibile: tre giorni di concerti che celebrano l'unione tra musica, natura e animali. Organizzato dall'Associazione Vita e Pace, questo festival è progettato per coinvolgere e affascinare un pubblico di tutte le età , offrendo un programma ricco e variegato di emozioni. Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile!

In questa nuova stagione musicale, l’Associazione Vita e Pace di Avigliana propone un evento unico nel suo genere: tre giorni di concerti ed emozioni per celebrare il profondo legame tra musica, natura e animali, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età . Il programma, vario e... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tre giorni di concerti ed emozioni ad Avigliana

Circo contemporaneo e concerti. Quattro giorni con "Agreste INfesta" - Da giovedì a domenica, Fontenoce ospita "Agreste INfesta", quattro giorni di circo contemporaneo e concerti. 🔗continua a leggere

Tre giorni di musica ed eventi a Fanò per il festival Sopravènto con Colapesce e Dimartino - Il festival Sopravènto torna a Fanò dal 23 al 25 maggio 2025 con musica, incontri e cultura locale, diretto da Colapesce e Dimartino in luoghi simbolo come l’ex chiesa di San Francesco e la darsena bo ... 🔗Da gaeta.it

FalComics 2025: tre giorni di cultura pop, empatia ed emozioni a Falconara - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articoloFalconara Marittima è pronta a trasformarsi, ancora una volta, nel cuore pulsante della Cultura Pop. Dal 23 al 25 maggio 2025 torna FalComics, il ... 🔗osservatoreitalia.eu scrive

CONCERTI Francesco Libetta apre Piano city: una tre giorni dedicata alla musica - Venerdì sera (ore 21.30) il primo appuntamento nel chiostro di San Cristoforo a Lodi ... 🔗Scrive ilcittadino.it