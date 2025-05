Tre cose che ho imparato in un mese senza TikTok | la prima è che avevo una dipendenza

Dopo un mese lontano da TikTok, ho scoperto lezioni preziose sulla mia dipendenza dai social media. Inizialmente, ho registrato oltre 10 ore di utilizzo settimanale, spingendomi a disintossicarmi. Sebbene non abbia impiegato quel tempo in modo produttivo, ho acquisito importanti consapevolezze sul mio rapporto con le piattaforme social. Ecco tre aspetti chiave che ho imparato durante questa esperienza.

